Aloigi e Marini in mostra a Urbania

Il fotografo Giordano Aloigi e il pittore Angelo Marini, entrambi vadesi, si uniscono per un’esposizione che si sdoppia per valorizzare entrambe i linguaggi, in una mostra congiunta di prossima apertura ad Urbania nella Galleria Montefeltro. Con il titolo “Oh Caterina!“, Aloigi ha realizzato un percorso filmico costituito da immagini che fanno riferimento ad una sua visione personale del cosiddetto "eterno femminino", mentre l’esposizione di Angelo Marini ruota intorno al titolo “Viaggio immaginario“: uno sguardo al di là del mondo fenomenico che contempla l’essenza delle cose.

"In definitiva – si legge nella scheda che accompagna la mostra – per il fotografo Aloigi, scopriamo una sorta di “esclamazione“ rappresentata accostando e incastonando frammenti di evocative sensazioni, per il pittore Marini un connubio tra “l’altra parte“ di memoria di Alfred Kubin e “i sogni" di Kurosawa“. La commistione tra pittura e fotografia non è nuova ai due autori". Visitabile da sabato al 27 gennaio, ore 10,30-12.30 e 17-19.

Andrea Angelini