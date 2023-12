Ami Spa domani presenta al Collegio Raffaello il Bilancio di sostenibilità

Ami Spa presenta, per la prima volta, il suo Bilancio di sostenibilità. Domani alle ore 10 nella Sala Incisori del Collegio Raffaello a Urbino si svolgerà l’iniziativa “ll futuro ci guida: l’Uomo e il territorio al centro delle nostre azioni“. "La nostra azienda ha sempre riconosciuto l’importanza della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, e attraverso questo evento vogliamo condividere l’impegno per un futuro più sostenibile e responsabile – spiega la presidente di Ami Lara Ottaviani –. Desideriamo fare luce su come abbiamo integrato nelle nostre attività quotidiane principi di sostenibilità, rispetto dell’ambiente e salvaguardia delle risorse naturali. Durante la presentazione, avremo l’opportunità di esaminare insieme i progressi raggiunti nell’ultimo anno e di discutere delle strategie future". Ingresso libero.