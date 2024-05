Amori tossici: il processo. Lei gli incendia l’auto. Lui la prende a morsi

Le diede un morso alla guancia sinistra facendola diventare viola: erano addirittura visibili i segni di entrambe le arcate dentali. E’ l’accusa mossa nei confronti di un 50enne pesarese della quale si è discusso l’altro ieri in tribunale a Pesaro. Per lui, difeso dagli avvocati Rosti e Ragaini, il pm ha chiesto 6 mesi per lesioni, con l’aggravante che tra i due c’era un rapporto sentimentale. Lui infatti avrebbe voluto troncare quella relazione ma lei non ne voleva sapere e il rapporto non si sarebbe mai del tutto spento. Lei (difesa dall’avvocato Vellucci), sposata e sulla quarantina, viene descritta dagli avvocati della difesa come molto gelosa al punto che circa 5 mesi prima di quel litigio avvenuto ad agosto del 2020 in cui lui avrebbe morsicato lei, quest’ultima gli avrebbe dato fuoco alla macchina. La relazione extraconiugale tra i due viene descritta come un rapporto tossico. Nel corso di questa tumultuosa relazione, era Ferragosto di 4 anni fa, la signora si sarebbe presentata ad una cena da amici comuni, a Trebbiantico, in cui non sarebbe stata invitata. Ne è nata un’accesa discussione al punto che i due amanti sono stati allontanati: il litigio degenera e vengono alzate le mani e lei se ne va in taxi. Il referto del pronto soccorso, tre giorni dopo, darà alla donna 10 giorni di prognosi per abrasioni al viso e quel morso alla guancia sinistra. L’udienza è stata aggiornata al 18 giugno.

