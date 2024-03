"Analisi statistica: confronto tra Treviso e Pesaro in Serie A di basket"

Le statistiche raccontano di due squadre che si somigliano abbastanza. In attacco viaggiano quasi alla stessa media punti (Treviso 79.7, Pesaro 79.1). La Vuelle tira un po’ meglio da tre (34.1% contro 32,2%) e dalla lunetta (77.1% contro 75.5%), la Nutribullet invece meglio da due (52,2% contro 48.9%). Recuperano (6.6 i veneti e 6.8 i pesaresi) e perdono (12.8 e 12.6) circa lo stesso numero di palloni; la Vuelle smazza più assist (16.9 contro 13.8), ma Treviso prende più rimbalzi (35.3 contro 34.1) e distribuisce più stoppate (2.8 contro 2.2). Poi però occorre vedere come si declinano queste cifre, con quale grinta, con quale convinzione e soprattutto come ci si comporta in difesa.