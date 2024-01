Anche De Benedittis con i Progressisti

Con I Progressisti 2050 (Azione, Bene Comune, La Fano dei Quartieri, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Ribella, Verdi) anche Volt, il movimento progressista e pan-europeo, rappresentato a Fano da Mattia De Benedittis (ex consigliere di Noi Giovani). "Per vincere le elezioni e battere la destra – afferma De Benedittis – serve il campo largo. Ho sempre pensato che le primarie fossero uno strumento democratico, ma ora a Fano sono solo una resa dei conti e un tentativo dei candidati sindaci (Mascarin, Fanesi, Lucarelli e Fattori) di accaparrarsi un posto nella futura giunta. Se uno di loro si rendesse conto del rischio che si corre farebbe un passo indietro". "Mi sono avvicinato ai Progressisti – spiega De Benedittis – per tornare a parlare di politica e dei problemi della città, dibattiti che negli ultimi anni hanno lasciato piuttosto a desiderare nel centrosinistra. Temo per le prossime elezioni un astensionismo dalle dimensioni bibliche che rischia di delegittimare anche chi sarà eletto".

an. mar.