Anche Fano sarà capitale: di techno e house

Fano capitale mondiale della musica techno e house, con Dj provenienti da ogni parte del globo, noti per le loro esibizioni in città come New York e Ibiza. Adriatic Sound Festival, così si chiama l’evento musicale, è in programma il 13 e il 14 giugno 2025: si attendono dai 20 ai 40 mila giovani, luogo prescelto il campo d’aviazione. Due giornate solo di musica, dalle 16 all’1 di notte, con programma differenziato. Per la tarda notte saranno previste iniziative dopo-festival e per attenuare l’impatto acustico rispetto alle abitazioni di Vallato, gli impianti di amplificazione saranno rivolti verso il fiume (lato piscina).

La manifestazione sarà a pagamento e, non appena definito il programma dell’evento, partirà la prevendita degli biglietti. "Il Festival – ha precisato l’investitore statunitense Robert Lewis – muoverà un giro d’affari di circa 5-6 milioni di euro". "Ai quali va aggiunto – hanno sottolineato gli amministratori – tutto l’indotto che l’evento si porterà dietro". "Queste sono le manifestazioni che pensiamo per Fano, mai organizzate prima – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi – ci stiamo lavorando da luglio".

"Parliamo di un investimento privato per il quale non è richiesto alcun contributo aggiuntivo da parte del Comune – ci tiene a sottolineare l’assessore ai Grandi eventi, Alberto Santorelli – se non dal punto di vista del supporto organizzativo. L’obiettivo è creare un evento da ripetere negli anni che diventi punto di riferimento per tutta la Riviera Adriatica. Non c’è sovrapposizione con le altre manifestazioni estive". "C’è un’ampia possibilità di crescita – ha spiegato Lewis – fino ad arrivare a 50-60mila persone".

Sulla scelta del campo d’aviazione come luogo per organizzare la manifestazione, Santorelli ha chiarito: "È un’area che consideriamo particolare adatta ad ospitare Adriatic Sound Festival, anche dal punto di vista della sicurezza e dei parcheggi. Una manifestazione che altre città della costa, come Riccione e Pesaro, non si farebbero sfuggire. Penso che se almeno un paio di volte all’anno riuscissimo ad organizzare iniziative di questo tipo sarebbe un beneficio per la città e per le stesse attività aeroportuali".

Conferma Massimo Ruggeri, amministratore delegato di Fanum Fortunae, la società che gestisce l’aeroporto: "C’è la piena disponibilità di tutti gli operatori, addirittura i paracadutisti hanno deciso di cambiare la data di un evento previsto con i colleghi tedeschi. Per quanto riguarda la sicurezza ci sarà spazio per Croce Rossa e eliambulanza, saranno protetti aerei, hangar e distributore di benzina. Abbiamo già studiato l’area parcheggi, non c’è limite di spazio".

"Per Fano è un’opportunità straordinaria – ha rimarcato il vice sindaco Loretta Manocchi – città che vanta due infrastrutture da valorizzare, come aeroporto e porto. Il Festival sarà molto impegnativo ma a noi piacciono le sfide che servono a rilanciare Fano". "Un’occasione – ha ribadito l’avvocato Giovanni Orciani, amico e consulente dell’investitore – per far conoscere Fano nel mondo".

Anna Marchetti