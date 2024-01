Anche l’ex ministro Giovannini per l’ultimo saluto a Martino

Duomo di Pesaro pieno ieri mattina per i funerali del dottor Girolamo Martino, ginecologo dell’ospedale di Urbino, morto a 62 anni per le conseguenze di una lunga malattia. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo emerito di Arezzo don Riccardo Fontana, che conosceva Girolamo dall’adolescenza. Alla funzione hanno partecipato anche i compagni di scuola del figlio Carlo, della squadra di calcio del Muraglia, oltre a tanti amici di famiglia della figlia Isabella e della moglie Antonella. Il vescovo Fontana e poi alcuni familiari e amici tra cui l’ex ministro del governo Draghi Enrico Giovannini (foto) hanno voluto ricordare i momenti felici passati insieme. Infine, hanno parlato i familiari e un rappresentante del comune di Mondavio (ma era assente il gonfalone del Comune). Il consigliere ha preso la parola per ricordare come Girolamo Martino, suo capogruppo, abbia subito svolto, fin dal suo arrivo a Mondavio, poco più di una decina di anni fa, un lavoro ostinato per il paese e per una sua prospettiva di miglioramento. Ricordato anche il suo ruolo nel Centro di aiuto alla vita di Fano, di cui era stato il fondatore, perché la famiglia, il lavoro, l’idealità sono sempre stati per il dottor Martino un impegno di vita. La tumulazione della salma è poi avvenuta, per espressa volontà, nel cimitero di Mondavio.