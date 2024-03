Anche qui è arrivato il ‘TEDx’. Domani all’Astra c’è l’esordio

Saranno dieci i protagonisti, 18 i minuti a disposizione per ognuno e un cinema/teatro già tutto sold out: arriva a Pesaro il primo ‘TED’ della città, più precisamente, il primo ‘TEDx Pantano’ dal tema "I limiti". Un format nato quarant’anni fa negli Stati Uniti e in città sarà il palco del cinema Teatro ‘Astra’, venerdì alle ore 20, il trampolino di lancio di temi che spaziano dalla sostenibilità, all’inclusione, alla tecnologia, l’arte e tanto altro. Ma come arriva un’iniziativa ‘targata’ TED a Pesaro? "E’ parecchio tempo che ci stiamo lavorando e dopo che io e Christian Carbonari abbiamo presentato la richiesta di concessione finalmente ora abbiamo ottenuto la licenza di TEDx – spiega Paolo Pagnini, co-organizzatore –. Eravamo già sicuri del fatto che l’idea di realizzare questa serata targata ‘TED’ fosse vincente ma non pensavamo che si riuscisse ad arrivare al sold out prima ancora di annunciare i relatori che abbiamo scelto con molta cura per creare una scaletta varia ed articolata. Dietro all’organizzazione c’è un grande lavoro soprattutto dell’Associazione Spazio Rosso APS, nel titolo c’è Pantano e non Pesaro perché le regole del TED sono molto rigide e ci hanno accettato questo nome, ma la sostanza dell’evento non cambia". La serata sarà presentata dalla giornalista Silvia Sacchi. Tra gli ospiti ci sarà Davide Bertozzi, autore di campagne pubblicitarie, Francesca Cavalli in arte LaFra di Radio Freccia, il filosofo Paolo Ercolani che ci guiderà ‘in ciò che crediamo di conoscere’ e Marco Fabiani un visionario ingegnere. E poi Cecilia Felici executive leader e attivista, Maury Incen, Gabriele Pagnini noto life&business coach, l’insegnante Maruska Palazzi e Anna Prouse, esperta di antiterrorismo. Ma a rompere il ghiaccio sarà Carlo Pagnini, sposando appieno il tema dei ‘limiti’ con i suoi 96 anni ma soprattutto il riferimento a Pantano. "Con questa iniziativa – ha detto Silvia Sacchi – si dà la possibilità di raccontare alla nostra città punti di vista nuovi e differenti".

Ilenia Baldantoni