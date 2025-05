Anche uno scudetto con Maradona

Salvatore Bagni è cresciuto nel Carpi, per poi approdare al Perugia esordendo in Serie A nella stagione 1977-1978. In Umbria è rimasto quattro stagioni, poi nel 1981 si è trasferito all’Inter dove ha giocato fino al 1984. Dai nerazzurri al Napoli, il periodo più vincente della sua carriera accanto a Maradona: nella stagione 1986-1987, Bagni ha contribuito alla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Ultima tappa della sua carriera ad Avellino. Ha inoltre inanellato 41 presenze in Nazionale.