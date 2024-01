Anfiteatro demolito ma lavori fermi. Brunori assicura: "Tutto a posto"

Smantellato l’anfiteatro Rastatt, il cantiere si è fermato. L’assenza degli operai da circa un mese non è passata inosservata, c’è chi ha ipotizzato il ritrovamento di qualche ordigno bellico e chi l’intervento della Soprintendenza. "Nulla di tutto ciò – assicura l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – c’è stata solo la necessità di una convergenza sull’uso dei materiali tra progettisti e impresa e l’affidamento di un subappalto per l’esecuzione di alcuni interventi: il cantiere ripartirà tra qualche giorno". Nessun intoppo, invece, per la riqualificazione di piazza Costa. "Il primo cantiere – annuncia Brunori – del 2024 del valore di 1,4 milioni di euro. Si procederà a step perché, essendo un’area storica e di possibili ritrovamenti archeologici, vogliamo evitare il blocco dei lavori. L’area sarà suddivisa in più zone che garantiranno l’utilizzo del mercato, del parcheggio e l’accesso alle abitazioni e alle attività".

Il progetto prevede l’abbattimento delle barriere, la nuova pavimentazione, l’arredo urbano e l’illuminazione scenica". Piazza Costa fa parte di quella che Brunori definisce la "carica dei 101" perché 101 sono i cantieri che si apriranno e concluderanno nell’anno in corso. L’assessore elenca gli interventi più significativi: "Il Waterfront di Sassonia e Ponte Sasso, viale Battisti, l’ex Agip, la pista Zengarini, la fontana della Fortuna, l’accesso alla passeggiata del Lisippo, la ciclabile e il parcheggio di viale Kennedy". E ancora: "Lavori al cimitero centrale e sul tetto del Comune, all’ex Sant’Arcangelo e la conclusione di quelli alla Gandiglio e al centro civico di Gimarra, il parco urbano, l’ex casa del custode al campo d’aviazione, il pump track, la ciclabile di via Papiria, quella dall’Arzilla alla Paleotta, la conclusione dell’intervento di via Sauro, la Materna di Cuccurano e i nidi di Bellocchi e Vallato, le scogliere di Metaurilia, la rimozione del box a Porta Maggiore". Previsti anche gli attesi marciapiedi in via Alighieri, "tra il tabaccaio e viale Battisti, della nuova pavimentazione vicino al faro, del recupero del Manfrini, degli scolmatori in via Pisacane (5milioni + 1,3), del teatro romano (6 milioni) e degli interventi a Fano sud contro gli allagamenti (8 milioni).

Anna Marchetti