Anfiteatro Rastatt, lavori fermi: che succede?

Dove un tempo c’era l’anfiteatro Rastatt, ora sono rimaste le macerie. I cittadini denunciano lo "scempio" e chiedono spiegazioni all’amministrazione sul blocco dei lavori. Il cantiere è fermo da inizio dicembre e ancora non si vedono operai. Le macerie nel cuore di Sassonia riaprono, sui social, la discussione se fosse proprio necessario e opportuno ‘cancellare’ l’anfiteatro. C’è chi pensa che "per fare un giardino non ci fosse bisogno di demolire un’opera eseguita meno di 30 anni fa con costi elevati data la vicinanza al mare e le fondazioni galattiche". "La rotonda – fa notare qualcun altro – non si doveva toccare, è un simbolo di Fano". C’è anche chi commenta, con riferimento ai tanti cantieri aperti "chi troppe vuole nulla stringe". Il blocco dei lavori, che si protrae da inizio dicembre, viene considerato "indecente e incomprensibile" e i cittadini invitano l’amministrazione a fornire spiegazioni. In allarme anche gli albergatori già proiettati verso la Pasqua quando arriveranno le avanguardie dei turisti estivi. A metà gennaio l’assessore Barbara Brunori, aveva assicurato che il cantiere sarebbe ripartito nel giro di qualche giorno, ma al momento l’area è in un desolante stato di abbandono.