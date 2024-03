Anna Prouse la sua vita in prima linea

Un’autobiografia che è al tempo stesso un romanzo, pieno di dolore e di gioia, di fragilità e di eroismi: è il libro di Anna Prouse “Della mia guerra, della mia pace” (HarperCollins) che l’autrice presenterà domani a Pesaro nell’ambito della rassegna ‘Incontri capitali’ in dialogo con il giornalista Paolo Pagnini (Alusfera di piazza del Popolo, ore 17). All’incontro parteciperà l’attrice Alessandra Giardina. Consulente per il governo italiano e americano a Baghdad e a Nasiriyah dal 2003 al 2011, Prouse è esperta di terrorismo e antiterrorismo, relazioni internazionali e ricostruzione e sviluppo delle identità nazionali. In oltre quattrocento pagine dense di percorsi imprevedibili, sconfitte dolorose e sorprendenti vittorie, l’autrice racconta la propria esperienza di vita, sempre in prima linea, tra le regioni più ‘calde’ del Medio Oriente. Cresciuta in una buona famiglia milanese, con un futuro da campionessa di tennis che pare già scritto, Prouse subisce, però, un infortunio che cambia il suo destino: in lei nasce la vocazione del viaggio che la porta a conoscere luoghi lontani e le persone che li abitano, a comprenderle e ad aiutarle. Reporter in Iran da dove assiste alla tragedia dell’11 settembre, alla direzione di un ospedale da campo a Baghdad per conto della Croce Rossa durante la Seconda Guerra del Golfo, a capo della ricostruzione di una provincia nel Sud dell’Iraq: sono tante le esperienze ripercorse in questo memoir dove si racconta un’esistenza che sembra contenerne moltissime.‘Incontri capitali’ è una rassegna promossa da Pesaro Capitale italiana della Cultura in collaborazione con Passaggi Cultura associazione promotrice di Passaggi Festival. Programma e aggiornamenti su Pesaro2024.it