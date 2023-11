Antonio Sebastianelli passa da Italia Viva a Forza Italia

Da Italia Viva a Forza Italia. Basta cambiare una parolina ed ecco che si materializza il passaggio del sindaco Antonio Sebastianelli dal partito di Renzi a quello di Tajani. "Con ingresso del sindaco Sebastianelli in Forza Italia importante rafforzamento del movimento in Regione". Lo annuncia l’onorevole Francesco Battistoni (insieme in foto), commissario regionale di Forza Italia, sottolineando l’importanza di "arricchire il partito con figure autorevoli e competenti a livello locale". "Accogliamo il sindaco Sebastianelli a braccia aperte nella nostra famiglia politica – afferma Elisabetta Foschi coordinatore provinciale di Forza Italia –. La sua leadership e il suo impegno per il benessere della comunità saranno fondamentali per rafforzare la presenza di Forza Italia nel territorio". "Ho scelto di passare a Forza Italia perché condivido i valori e gli ideali del partito, in particolare quelli europeisti e di difesa delle nostre tradizioni e radici. Credo che insieme possiamo lavorare per il bene della comunità".