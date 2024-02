Apecchio e Pesaro per Capitale 2024

In occasione della chiusura della settimana della Cultura, il comune di Apecchio ha accolto il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. "La sua visita è stata un momento prezioso- ha sottolineato il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci- che ha ulteriormente rafforzato il legame tra il Comune di Apecchio e il Comune di Pesaro, testimoniando un impegno condiviso verso la valorizzazione della cultura e dell’arte. Un caloroso ringraziamento al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini per aver reso possibile la presenza di Apecchio all’interno delle celebrazioni di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura: una vetrina straordinaria per la condivisione della nostra ricca vivacità culturale e delle nostre tradizioni uniche".