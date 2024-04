Aperture primaverili di Palazzo Ducale. Oggi porte aperte

Alla Galleria Nazionale delle Marche prosegue il calendario delle aperture primaverili, comprendenti anche il primo lotto degli spazi dell’Appartamento della Jole, recentemente riaperti dopo l’intervento di rinnovamento e riallestimento.

Per le prossime date festive, il palazzo ducale non chiuderà le porte: sia oggi che mercoledì 1° maggio, la Galleria sarà visitabile con il consueto orario (8.30-19.15, ultimo ingresso 18.15). Oggi l’ingresso sarà gratuito. Ma poco dopo, domenica 5 maggio, tornano le domeniche al museo, anche stavolta con la gratuità per tutti.

Sarà quello anche l’ultimo giorno in cui sarà possibile visitare “L’altra collezione – Storie e opere dai depositi della Galleria Nazionale delle Marche“, la mostra a cura di Luigi Gallo, Valentina Catalucci e Andrea Bernardini che porta i luce i depositi del museo.