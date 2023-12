Applausi travolgenti alla coppia Orsini-Branciaroli

Anche oggi e domani gli straordinari Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, in scena al teatro Rossini per “I ragazzi irresistibili“ di Neil Simon, spettacolo proposto da Comune e Amat.

I protagonisti della commedia di Neil Simon sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo. In scena anche Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale ed Emanuela Saccardi. Spettacolo: oggi ore 19 e domani ore 17 al “Rossini“.