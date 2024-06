Arco paralimpico. I tricolori a Pesaro

Sono stati presentati i Tricolori Paralimpici di tiro con l’arco, alla presenza del presidente Fitarco Mario Scarzella, del presidente del Coni Marche, Fabio Luna, del vicepresidente Cip Marche, Roberto Novelli e in rappresentanza del Comune di Pesaro, l’assessore allo Sport Mila Della Dora. Quindi Pesaro ospita i XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery uno degli ultimi test del movimento Para-Archery italiano prima delle Paralimpiadi di Parigi 2024. La gara si disputerà al "Campo Scuola di via Respighi" oggi e domani. Grazie all’organizzazione della Sagitta Arcieri Pesaro, che conta sul patrocinio del Comune e della Provincia, il campionato conterà sulla linea di tiro un centinaio di partecipanti comprese le classi giovanili e gli azzurri già impegnati nella preparazione dei Giochi Paralimpici di Parigi. Alla guida del Comitato Organizzatore l’infaticabile Elena Forte, consigliere nazionale Fitarco e presidente del sodalizio pesarese. Dopo la presentazione di ieri a cui seguiranno accreditamento e classificazione medica, i Campionati Italiani Para-Archery scatteranno alle ore 8 per tutta la giornata di oggi con la cerimonia di apertura a cui seguiranno le 72 frecce di qualifica di tutte le classi e divisioni. Domani sarà il giorno delle eliminatorie e poi delle finali con partenza intorno alle 8,45 con le sfide dei mixed team e dei doppi.

L’anno scorso i Campionati Italiani Para-Archery sono stati disputati a Firenze, tanti i campioni in carica che proveranno a confermarsi a Pesaro. Nell’arco olimpico Stefano Travisani proverà a fare il bis e a portarsi a casa il quarto titolo italiano in carriera, nel femminile è Elisabetta Mijno l’arciera da battere visto che ha vinto nove delle ultime tredici edizioni della manifestazione. Nel compound l’iridato Matteo Bonacina cercherà il terzo successo dopo quelli del 2021 e del 2023, proverà ad allungare la striscia vincente anche Maria Andrea Virgilio campionessa in carica.

Luigi Diotalevi