’Are you strong’ in scena alla chiesa dell’Annunziata

Are you strong? è il nome dell’asso in un gioco di carte popolare nell’Africa dell’Ovest ma soprattutto, è una domanda per affrontare il nostro tempo, per essere coerenti con i valori in cui crediamo. Siamo abbastanza saldi nei nostri principi morali? Ed è anche il titolo del progetto musicale che vede coinvolti gli artisti Jabel Kanuteh e Marco Zanotti in scena oggi alla Chiesa dell’Annunziata per Playlist Pesaro. Informazioni AMAT (071 2072439), www.teatridipesaro.it, www.amatmarche.net.

Inizio concerto ore 21.