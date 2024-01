"Armonie di speranza" a Montecchio. Concerto benefico per la Croce Rossa

Settima edizione di "Armonie di Speranza", il concerto di beneficenza del corpo bandistico "Rossini" di Montelabbate col coro polifonico "In Canto" di Gallo di Petriano, stasera alle 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Montecchio di Vallefoglia, manifestazione organizzata in collaborazione fra l’Avis provinciale e quelle comunali di Montelabbate, Tavullia, Urbino, Gallo-Petriano, Pesaro, Montecchio-Vallefoglia e le Aido di Montelabbate e Tavullia. L’ingresso è a offerta, il ricavato sarà donato alla Cri di Montelabbate - Vallefoglia per l’acquisto di strumentazione necessaria all’allestimento di una ambulanza dedicata al 112.