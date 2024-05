Arrestata coppia di truffatori. Avevano spillato oro ad una 87enne

Li hanno presi a Isernia. Stavano rientrando a Napoli con la borsa piena di oro rubato ad una pensionata di Pesaro. Sono i due truffatori, un uomo e una donna che l’altro ieri, in zona mare, hanno depredato una 87enne facendole credere di dover pagare subito i danni provocati dal figlio responsabile di un incidente stradale. Una bugia a cui l’anziana ha creduto ciecamente perché sconvolta dalla notizia dello scontro che vedeva coinvolto il figlio. Quando poi i familiari sono stati informati dall’anziana di aver consegnato tutto l’oro ad "un avvocato" che si era presentato a casa dicendo di aver bisogno del denaro per mettere a posto le cose "dell’incidente", hanno chiamato la polizia per dare l’allarme e denunciare gli autori della truffa. La squadra mobile ha subito cercato attraverso le telecamere della città quale auto si fosse allontanata dalle vicinanze della casa dell’anziana, scoprendo una vettura con due persone a bordo in viaggio verso sud. Allertati i vari comandi autostradali, è stata proprio la polizia stradale di Isernia ad intercettare l’auto segnalata bloccandola. Dal controllo è saltato fuori il contenuto di una borsa: oggetti d’oro. A quel punto, i due campani hanno fatto resistenza agli agenti i quali hanno proceduto all’arresto della coppia per resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati denunciati anche per ricettazione dei monili sottratti con raggiri all’anziana vittima, la quale ha riconosciuto in fotografia gli oggetti preziosi recuperati.

Per la squadra mobile, le truffe agli anziani stanno diventando una vera emergenza per Pesaro. Ogni giorno arrivano al centralino delle forze dell’ordine segnalazioni di telefonate trappola per farsi dare oro e soldi per pagare fantomatici danni provocati da qualche familiare. Le persone anziane, tutte col telefono da numero fisso, non si pongono il problema se il racconto sia falso, lo considerano subito vero e cercando il denaro immediatamente per aiutare il familiare in difficoltà. Ed è su questo che fanno affidamento i truffatori: non dare il tempo alle vittime di pensare e di chiamare figli o nipoti per sincerarsi se sia davero successo quello che gli hanno raccontato al telefono. "Isolando" per qualche minuto la vittima da qualunque contatto esterno (tenendo anche aperto il telefono per non farlo usare), riescono spesso a mettere a segno il colpi. Soltanto qualche giorno fa, un’anziana è stata raggirata per oltre 80mila euro.

ro.da.