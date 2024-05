Arrestata ladra di vestiti. Si intrufola in un garage e fa piazza pulita di tutto

Rubava nelle case. Si avvicinava, controllava se ci fosse qualcuno ed entrava. Ci ha provato anche tre giorni fa a Borgo Massano, nel comune di Montecalvo in Foglia, ma i proprietari sono tornati poco dopo trovando la giovane malvivente, una ventenne della Moldavia domiciliata a Rimini, poco lontana da casa. La quale era entrata nel garage della casa rubando abbigliamento, giocattoli, una panchina in legno mettendo tutto in auto. I proprietari se ne sono accorti ed hanno chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono riusciti a bloccarla. Portata in caserma, dichiarata in arresto per furto (valore di 400 euro), ieri c’è stata l’udienza di convalida in tribunale a Urbino. La donna, 35 anni, già con una lunga serie di precedenti penali, ha riferito di aver agito in uno stato di profonda necessità. E’ stato convalidato l’arresto e disposto per la donna gli arresti domiciliari.

La merce è stata ovviamente riconsegnata ai legittimi proprietari. I quali hanno ringraziato i carabinieri per il loro immediato intervento che ha permesso di intercettare la Fiat Punto grigia utilizzata dalla donna per allontanarsi dalla casa. C’è da dire che l’installazione di telecamere in tutte le principali strade, in questo caso lungo la Fogliense, consente di poter risalire in fretta a chi si trova alla guida di una vettura sospetta segnalata magari vicino a delle abitazioni visitate dai ladri.

Si è appreso che la donna arrestata non era ancora entrata nella casa ma si era fermata nel garage attiguo alla casa avendolo trovato aperto. Qui ha aperto degli armadi e ha rubato tutto quello che ha trovato a portata di mano, dai vestiti, alle sedie da giardino agli attrezzi come utensili rinvenuti nei cassetti del garage. Una vera razzia tanto da riempire l’auto che aveva parcheggiato di fronte. Se non ci fosse stato il rientro dei proprietari della casa, la refurtiva sarebbe stata di valore superiore ed avrebbe riguardato tutti ciò che di prezioso c’era in casa.