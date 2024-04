Arrestato spacciatore all’ingrosso di cocaina

Almeno 44 dosi di cocaina, altri 15 grammi di ‘polvere bianca’ ancora da confezionare, 30 pastiglie di ecstasy ed oltre 23mila euro in contanti, probabilissimi proventi dell’attività di spaccio. E’ quanto hanno sequestrato i carabinieri di Colli al Metauro a uno spacciatore di 34 anni della zona arrestato in flagranza mentre stava cedendo una dose di coca ad un suo acquirente. Le manette sono scattate nel tardo pomeriggio di giovedì. I militari da giorni stavano seguendo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e sono riusciti a individuare il luogo in cui era solito dare appuntamento ai suoi ‘clienti’, situato nei pressi dell’uscita di Lucrezia della superstrada Fano-Grosseto.

Ne sono seguiti degli appostamenti e l’altro ieri, verso le 18, i carabinieri lo hanno ‘pizzicato’ proprio nel momento in cui stava consegnando la droga ad un compratore. Immediato l’arresto e il sequestro sia dello stupefacente che del denaro (60 euro) appena scambiati, ai quali è seguita la perquisizione dell’auto dello spacciatore, all’interno della quale sono state rinvenute altre 13 dosi di cocaina.

E il grosso doveva ancora emergere, perché durante i successivi controlli a casa del 34enne, a Colli al Metauro, gli uomini dell’Arma guidati dal maresciallo Antonello Pannaccio hanno trovato altre 30 dosi di droga, 15 grammi della stessa sostanza ancora da suddividere e imbustare, una trentina di pastiglie di ecstasy, un bilancino di precisione e tutto il materiale che occorre per confezionare lo stupefacente. In più, in alcuni cassetti della camera da letto erano custodite mazzette di contanti per un totale superiore ai 23mila euro, segno inequivocabile dell’importante ‘giro’ del pusher, come testimonia, del resto, anche l’ingente quantità di droga di cui era in possesso.

Ieri mattina al Tribunale di Pesaro si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il pm aveva chiesto gli arresti domiciliari, il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo la scarcerazione dell’uomo con obbligo di firma giornaliera alla caserma dei carabinieri di Colli al Metauro.

La sentenza non è stata pronunciata perché l’avvocato difensore del 34enne ha chiesto i termini a difesa con rinvio del processo. Nei confronti del compratore, anch’egli residente in un paese vicino, è stata effettuata la segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.

Sandro Franceschetti