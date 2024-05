Arrestato un ultrà per resistenza a pubblico ufficiale. Aveva colpito un agente di polizia con una cinghia In corso l'indagine per identificare i tre ultras che hanno attaccato il pullman della Recanatese. Uno identificato, un altro fermato per resistenza. Autori dell'aggressione ancora sconosciuti, ma la polizia sta lavorando per individuarli.