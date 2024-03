Arriva l’acclamato Trio Chagall. Ventenni, ma già pluripremiati

Oggi alle 18 al Teatro Rossini di Pesaro proseguono le celebrazioni rossiniane della 64ª Stagione dell’Ente Concerti di Pesaro con l’acclamato Trio Chagall, composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte, foto). Il Trio Chagall nasce nel 2013 al Conservatorio di Torino e il nome è un omaggio al celebre pittore, fonte di ispirazione per il gruppo, ammirato per i suoi legami con la musica e per la forza espressiva nell’uso del colore. Nonostante un’età media anagrafica di poco più di venti anni, il trio si è già distinto nel panorama musicale internazionale con la vittoria di importanti premi. Definito "un trio giovanissimo ma già molto maturo nella ricerca di soluzioni interpretative raffinate" ("Archi magazine"), il Trio si è imposto nel 2019 con la vittoria del secondo premio (con primo premio non assegnato) alla ventesima edizione del Premio "Trio di Trieste", dove ha conquistato anche i premi speciali per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, il premio come miglior Trio e lo "Young Award" come ensemble finalista più promettente. Distintosi per la nomina di Ycat Artist, il gruppo è stato nominato "Ensemble dell’anno 2020/2021" e artista in residenza per la stagione ’23/’24 per il Comitato Amur. Nel 2023 si sono affernati in una selezione di livello mondiale, lo "Schoenfeld International String Competition" di Harbin, in Cina, primo ensemble italiano a vincere il primo premio nel prestigioso concorso.

Il pubblico pesarese potrà apprezzarli in un programma in cui si alternano le più belle pagine di Felix Mendelssohn Bartholdy e di Dmítrij Šostakóvic. Poi un omaggio a Rossini. Biglietti da 8 a euro alla biglietteria del Teatro.