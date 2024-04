Arriva l’"Adriatica Cup". Prima scossa per il turismo

Nell’ambito della "Festa del Basket", dopo i tornei di Pasqua, anche quest’anno riapre i battenti ai ragazzi di tutt’Italia amanti del basket l’Adriatica Cup, 29ª edizione. E’ una delle più complete e prestigiose rassegne del basket giovanile in Italia, nata nel 1995, e si svolgerà a Pesaro dal 24 al 28 aprile.

"Alla manifestazione – ha detto l’organizzatore della Polisportiva Adriatica sport, Giuseppe Ponzoni, ex giocatore della Scavolini – partecipano le speranze più giovani del basket italiano, dai piccoli del minibasket, nati 2013, ai ragazzi più grandi, delle varie categorie fino agli Under 17. Quindi grandi numeri: saranno 148 squadre tra maschili e femminili, per 3100 ragazzi, 80 arbitri della Fip e numerosi familiari che alloggeranno nelle strutture alberghiere di Pesaro, Gabicce Mare e Cattolica. Le partite si disputeranno in 23 palestre tutte a Pesaro. Un impegno notevole anche per l’Ami che ha organizzato il servizio trasporto dagli alberghi alle palestre. Un grazie all’Apa Hotels e al Comune che ci danno una grossa mano". L’assessore allo sport, Mila Della Dora: "Una grande massa di ragazzi e di famiglie che tornano a sfidarsi in tornei così importanti è un motivo d’orgoglio per la città. Il Comune mette a disposizione gli impianti, e come città baricentrica intercettiamo molti eventi sportivi e questo ci rende fieri. Un grazie a chi da anni, con passione, organizza uno dei tornei più importanti d’Italia". In città arriveranno quindi migliaia di piccoli atleti e accompagnatori, per oltre 20 alberghi impegnati: "Siamo soddisfatti, è sempre un piacere ospitare una manifestazione come l’Adriatica Cup, – ha concluso il presidente di ApaHotels Paolo Costantini -. E’ sempre una bella sfida per tutti gli hotel. Come albergatori diamo la massima disponibilità, speriamo di avere bel tempo e stiamo pensando a una grande festa per la 30ª edizione".

Luigi Diotalevi