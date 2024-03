Art Bonus, l’affresco durantino si piazza al quinto posto nazionale

L’affresco della chiesa di Santa Chiara di Urbania si piazza quinto nel concorso nazionale Art Bonus. Un ottimo piazzamento che tiene conto dei 3.931 voti complessivi ottenuti, di cui 1.527 sul sito nella prima fase, 950 su Instagram e 1.454 su facebook nella seconda fase. Vincitrice, tra i venti partecipanti nella categoria “Beni e luoghi della cultura“, è stata l’Accademia Carrara di Bergamo con la cifra enorme di 26.585 voti. L’affresco raffigurante la Madonna col Bambino tra vari Santi, attribuito tradizionalmente all’ambito di Timoteo Viti, dopo un restauro effettuato dal Ministero, ente proprietario in quanto la chiesa è statale, era stato ammesso alla prima fase eliminatoria assieme ad altri 381 progetti, mentre in 20 hanno partecipato alla votazione finale su Facebook e Instagram. Il concorso è una iniziativa del Ministero della Cultura e di ALES S.p.A in collaborazione con Promo PA Fondazione, ed è stato istituito nel 2016 per sensibilizzare i cittadini dei diversi territori a sostenere le istituzioni culturali e a diffondere la cultura della donazione a favore di progetti culturali. I vincitori infatti non ottengono finanziamenti particolari, ma solo visibilità e una targa simbolica. La classifica finale: Accademia Carrara di Bergamo, 26.585 voti; Comune di Torino - Biblioteche Civiche Torinesi, 9.269 voti; Fondazione Brescia Musei, 6.950 voti; Comune di Bassano del Grappa - Musei Civici, 4.033 voti; Affresco di Urbania, chiesa di Santa Chiara, 3.931 voti.

