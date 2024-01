Arte e giovani, c’è la vetrina giusta

di Ilenia Baldantoni

Pop art, sculture, pezzi unici, colori ma sopratutto giovani talenti. Una nuova vetrina si accende tra le vie della Capitale italiana della Cultura, una proposta vivace fresca e ricca di idee. Si chiama TD art gallery e dallo scorso 6 dicembre in via Collenuccio 22 apre le sue porte a nuovi talenti, più precisamente ai giovani artisti del territorio. "Siamo 4 soci in TDartgallery assieme a Bluwire, partner per arte digitale, lavoriamo nel settore dell’arte da tempo con sedi anche a Crema e a Milano Marittima. Con questa galleria vorremmo portare anche a Pesaro uno spazio per la ricerca di nuovi talenti del territorio, Fano, Pesaro e limitrofi – spiega Ivan Todaro, uno dei soci fondatori – noi siamo improntati sulla pop art e street art ma qualsiasi forma e tecnica anche nuova è ben accetta, sarebbe bello avere un’esposizione eterogenea".

Come nasce la scelta di portare il vostro progetto anche a Pesaro?

"Pesaro è una città bellissima, ci ho passeggiato un giorno, mi sono innamorato e ho subito proposto ai miei soci di provare ad aprire una galleria qua proprio nell’anno da Capitale della Cultura" conclude Todaro.

Territorio, giovani, talento questa è la “missione“ ma una risposta concreta sta arrivando?

"I giovani talentuosi ci sono, purtroppo non trovano vetrine dove mostrarsi, le gallerie d’arte come questa che aprono le porte ai nuovi talenti sono molto poche proprio perché si cerca di restare sul sicuro proponendo artisti o idee già conosciute – dice Todaro – molto spesso i ragazzi pensano sia più facile apparire ed essere apprezzati sui social come Tik Tok, Instagram ma se invece le persone della città iniziano ad accorgersi di questi artisti, a capirli e magari a comprarli solo così il giovane si sente ripagato e spinto a continuare verso la sua passione. Proprio l’altro giorno sono passati tre artisti locali e mi hanno detto: “noi vendiamo ma non a Pesaro, qui non ci compra niente nessuno“, questa è una discrepanza perché l’artista deve essere comprato e ammirato principalmente nella sua città, se si danno le possibilità molti giovani emergeranno nell’arte".

Uno spazio che può essere una prima vittoria per tanti artisti che fino a ieri tenevano le proprie opere a casa e finalmente potranno esibire il loro talento in una vera galleria. "Ci sono capitato per caso in galleria mentre passeggiavo per le vie del centro, io sono di Fano ho 27 anni e per pura passione nel tempo libero creo sculture in resina, non ho mai avuto modo di esporre più di tanto, per la prima volta saranno in mostra alla TD art gallery – spiega Alessio Orazietti, uno dei giovani artisti – ho sempre amato l’arte fin da bambino e un giorno ad una mostra a Venezia guardando le opere mi si è illuminata l’idea di queste sculture in resina che tutt’ora creo continuamente".

Cosa vuoi trasmettere con la tua arte?

"Io lavoro dalla mattina alla sera e mi son domandato cosa sia più prezioso tra il denaro e il tempo, la mia risposta è stata il tempo così con le mie sculture mi sembra di fermarlo, blocco un oggetto con la resina e quando guardo la mia opera mi sembra che il tempo si fermi".

Dove trova ispirazione per le sue opere?

"Guardando e osservando attorno a me, per me l’arte è anche estetica io cerco di ricreare quello che per me è qualcosa di bello. Per esempio in queste vacanze di Natale camminando in centro a Pesaro in una vetrina ho visto una boccetta di profumo, mi ha colpito molto e ho voluto subito ricrearla e bloccarla nella resina, le idee mi nascono da sole" conclude Orazietti. Come lui in tanti altri hanno già abbellito la galleria con qualcosa di unico e personale, chiunque voglia portare la sua giovane arte alla TD art gallery può contattare il 392 4251795 o visitare il sito td-artgallerycrema.com.