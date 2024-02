"Artigiano dell’anno" a Troiani, decano dei barbieri Il conte Alessandro Marcucci Pinoli ha premiato Elvezio Troiani come "Artigiano dell'anno" per la sua dedizione e passione come barbiere a Pesaro dal 1948. Troiani è stato elogiato per la sua modestia, laboriosità e senso del dovere, diventando un esempio di resilienza e dedizione al proprio mestiere.