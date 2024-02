Asd Pesaro Basket:: "Siamo in linea con le aspettative"

Turno di riposo lo scorso weekend in Divisione Regionale 1, campionato che alla ripresa, prevista in questo fine settimana, si avvierà verso le ultime sei giornate della regular season. Il girone A della provincia Pesaro vede l’Asd Pesaro Basket saldamente al comando della classifica, seguito dalla Giovane Robur Osimo a due partite di distanza e da Senigallia terza, tallonata dalla Vuelle B, in ascesa nel nuovo anno. La settimana di pausa è stata l’occasione per ricaricare le energie in vista del rush finale, e, per lo staff tecnico della capolista, formato dal capo allenatore Lorenzo Spagnoli e dal vice Jacopo Goffi, per stilare un bilancio della, fin qui, ottima stagione.

"Il nostro campionato finora è in linea con le aspettative di inizio anno ma devo ammettere che tra i ragazzi si sta creando un’identità di squadra che potrà portarci lontano - ha dichiarato il capo allenatore -. Ci sono squadre competitive, sia nel nostro girone che nel girone B che poi incroceremo al momento dei playoff. Ma la cosa che temo di più è il rischio di specchiarsi e piacersi troppo e perdere di vista il nostro obiettivo e la strada per perseguirlo". E aggiunge: "Le assenze sono un aspetto messo in conto all’inizio di qualsiasi stagione, ma penso che il coinvolgimento fisico ed emotivo di tutti i componenti del roster sia il modo migliore per affrontarle". A ruota le dichiarazioni del vice Goffi: "L’ultima parte di campionato sarà l’esame di maturità del nostro percorso. Ogni partita sarà decisiva, per la classifica e chiaramente per prepararci al meglio ai playoff". Sul nuovo acquisto Cecchini dice: "È un giocatore di categoria superiore che porterà la sua esperienza e darà una mano a tutti i suoi compagni".

l.s.