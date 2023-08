Asfaltatura strade: divieti in arrivo

Partirà domattina l’asfaltatura di viale Bruno Buozzi, via don Minzoni e parte di via del Popolo, nell’area del Monte, che porterà ad alcune variazioni nella sosta e nella circolazione stradale. Dalle 8 di mercoledì 30 agosto alle 18 di venerdì 22 settembre sarà vietato posteggiare, con rimozione forzata di tutti i veicoli, e sarà istituito il senso unico alternato, con diritto di precedenza alla corsia senza ostacoli, in via del Popolo, dall’incrocio con via Virgili fino a piazzale Roma, e in viale Buozzi, mentre in via don Minzoni non si potrà transitare durante i lavori. Nelle vie interessate il limite massimo di velocità sarà di 30 chilometri orari. Tali modifiche non saranno in vigore di sabato e di domenica, consentendo così lo svolgimento del mercato settimanale.

"I lavori di asfaltatura sono il completamento del progetto di riqualificazione dell’area del Monte – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –, con cui sono già stati realizzati i nuovi bagni pubblici, riorganizzati gli stalli per la sosta libera e a pagamento, costruiti i nuovi camminamenti lungo via Don Minzoni e l’ultimo tratto di viale Buozzi, riqualificati tutto il verde pubblico, in particolare nella zona del belvedere delle Vigne, e i giardini Raffaello, è stata restaurata la statua dedicata al Divin pittore e ripristinata la pavimentazione in selci originari all’ingresso di via Raffaello. Con questa nuova tranche restituiamo alla città un’area più ordinata e decorosa".