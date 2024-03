Asfalti a nuovo, a Cartoceto decollano gli interventi

Sono decollati a Cartoceto lavori di riqualificazione stradale, che interesseranno, fra le altre, via Pieve, via Moro, via Fiume, via Oberdan, via San Giovanni, via San Marco, via Della Repubblica e via Piana.

A dare la notizia è un comunicato dell’amministrazione comunale: "Partiti gli interventi di messa in sicurezza stradale e di ripristino degli asfalti in numerosi tratti del territorio del Comune di Cartoceto, per garantire un miglioramento delle infrastrutture e della sicurezza della circolazione. A seguito dell’estensione o del potenziamento delle linee elettriche, sono stati avviati gli asfalti di via Pieve (per 2 chilometri), via Aldo Moro, via Fiume, via Guglielmo Oberdan, via San Giovanni, via San Marco e altre ancora". A breve, poi, prenderanno il via ulteriori interventi: "E’ di prossimo avvio – conferma la nota - il cantiere di via Della Repubblica, che prevede l’asfaltatura del tratto tra via Amerigo Vespucci e via Aldo Moro e di tutto il parcheggio di fronte alla delegazione comunale di Lucrezia, così come l’ampliamento di Piazza Giovanni Paolo II (la piazza centrale della popolosa frazione). Quest’ultimo intervento – aggiungono i componenti dell’amministrazione comunale -, che tra le altre cose include anche il rifacimento dell’insegna della Piazza e l’installazione di alcuni elementi di illuminazione, ha l’obiettivo di spostare l’attraversamento pedonale, attualmente posizionato sul retro delle auto in sosta, al fine di rendere più sicuro il passaggio di pedoni e diversamente abili. Previsti, infine, anche alcuni lavori su via Piana, per una necessaria messa in sicurezza del transito dei mezzi".

s.fr.