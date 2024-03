Asfalti e rinforzo argini, lavori al termine

Sono in dirittura d’arrivo, a San Lorenzo in Campo, gli importanti lavori edili e stradali per risolvere le situazioni di frane e di dissesto idrogeologico finanziati dal Ministero degli Interni con fondi Pnrr per un totale di 951mila euro, tra progettazione e fase esecutiva. "Un grande intervento complessivo – sottolinea il sindaco Davide Dellonti – interamente coperto con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza il minimo ricorso ai fondi di bilancio comunale".

Il primo cittadino evidenzia alcune delle aree in cui si sono svolte le opere: "I lavori hanno interessato principalmente due grandi cantieri, uno in località Miralbello sulla strada vicinale n. 43 ‘Del Colombaio’ e l’altro sulla strada comunale n. 3 ‘San Cristoforo’. Su strada ‘Del Colombaio’, nello specifico, abbiamo messo in sicurezza la viabilità, compromessa da una forte erosione sulla sponda del corso d’acqua sottostante, Rio Freddo, affluente del Cesano, effettuando l’arretramento della sede stradale di circa 10 metri dal ciglio di frana con un nuovo tratto in variante esteso per 150 metri e la realizzazione di opere in alveo finalizzate al contenimento dell’erosione delle sponde con gabbionate, massi ciclopici, mantellate di scogli naturali e rinforzi corticali eseguiti mediante geocomposito e rete metallica a doppia torsione. Sulla comunale n. 3, invece, siamo intervenuti in corrispondenza dell’abitazione Banci, circa 200 metri oltre il cimitero di San Vito sul Cesano, dove si era prodotta una grossa frana". "Ulteriori interventi – puntualizza Dellonti - sono stati realizzati sempre nella frazione di San Vito e anche in quella di Montalfoglio. Nei prossimi giorni verranno realizzati i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada ‘Palmieri’, dopodiché procederemo alla conclusione di tutto l’appalto con le asfaltature finali delle principali strade oggetto delle lavorazioni".

Il sindaco termina: "Con queste opere si é messo fine a una serie di gravi problematiche che coinvolgevano il nostro territorio comunale e la viabilità esterna al capoluogo, che da anni attendevano una risposta concreta e seria. Opere ingegneristiche di grande importanza, che contribuiscono a mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, tema sul quale tanto si è investito e si continuerà a investire in futuro con lavori già appaltati pronti a partire nelle prossime settimane".

Sandro Franceschetti