Assedio sotto casa del sindaco. Primo patteggiamento a 3 mesi

Ha patteggiato ieri 3 mesi e 10 giorni di reclusione oltre a 100 euro di multa. Dovrà anche pagare 2.800 di euro di spese legali per il difensore del sindaco Matteo Ricci. E’ quanto ha stabilito ieri il giudice Giacomo Gasparini a carico di Erik Piccoli, uno dei sette imputati rimasti al processo accusati di aver circondato la casa del sindaco in nome dei no vax nel luglio del 2021. Era difeso nel processo dall’avvocatessa Pia Perricci, candidata a sindaco. Nel frattempo gli altri imputati cercano di sfilarsi dalla sgradevole situazione di imputati imboccando strade particolari. Ad esempio, Pasquale Soru, attraverso l’avvocato Alessandro Rosati, ha lanciato un appello a Ricci: "Spero che il sindaco, in un gesto di magnanimità, anche considerato che si è candidato alle Europee, si decida a rimettere la querela".

Secondo l’accusa, una moltitudine di gente si sarebbe appostata sotto casa del sindaco in via Cavour urlando "vieni fuori" oltre che gettarsi sul campanello di casa continuando a suonare in continuazione. In quel momento, il sindaco Ricci era fuori Pesaro mentre in casa vi erano i familiari. Che terrorizzati hanno chiamato la polizia e lo stesso sindaco per cercare di farli allontanare. Invece sono rimasti sotto per diverso tempo malgrado la presenza delle forze dell’ordine.

Il sindaco Ricci e i familiari si sono costituiti parte civile per vedere condannati tutti gli autori dell’agguato. In primo momento erano più di 20 gli indagati per poi scendere agli attuali 7, i quali rispondono di minacce private e violenza aggravata.

Rimangono ancora sotto indagine il noto ristoratore al tempo leader dei movimento Ioapro Umberto Carriera, e poi Clarissa Rosselli, Claudio Muggeo, Massimiliano Baffioni e infine Alessio Canalini.