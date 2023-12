Assegnati gli Oscar delle donazioni Avis. Franchini: "Siamo una città solidale"

Premiati, ieri mattina, i donatori Avis Fano che hanno raggiunto il traguardo delle 50 (distintivo oro), 75 (distintivo oro rubino), 100 (distintivo oro smeraldo) (tra questi anche il sindaco Massimo Seri) e 125 donazioni (distintivo oro diamante): grande festa al Politeama con a platea piena di gente. Sul palco anche i 15 super donatori (oltre 150 donazioni) ancora in attività. Al centro trasfusionale dell’ospedale Santa Croce è andato il premio "La Goccia della Fortuna", riconoscimento ideato nel 2006 Massimo Seri, allora alla guida di Avis, oggi sindaco di Fano. "Un premio dovuto – ha spiegato il presidente Avis, Giuseppe Franchini – per la serenità e tranquillità che il centro trasfusionale ha saputo garantire ai donatori durante la pandemia, senza interromperne l’afflusso". Sottolineata da Franchini la presenza nella sezione fanese di Avis di ben 15 super donatori, uno dei quali ha quasi raggiunto le 300 donazioni, mentre la metà ha superato la soglia delle 200: "Tutto questo ci dice – commenta Franchini – che siamo una città profondamente solidale". Buona anche la risposta dei più giovani: "Nella fascia d’età tra i 18 e i 25 anni – prosegue Franchini – abbiamo 170 donatori. E’ il risultato del grosso lavoro portato avanti dal consiglio e dai volontari per garantire la presenza di Avis in ogni contesto, soprattutto nelle scuole, negli ambienti sportivi e in tanti momenti della vita cittadina".