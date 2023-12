Associazione diabete, cena natalizia per affrontare insieme la malattia

Una sfida iniziata dal 1988 che ancora oggi è viva per promuovere uno stile di vita sano e attivo per ispirare tutti a proseguire i propri sogni nonostante la difficoltà. Sono questi gli obiettivi che l’Associazione diabetici di Pesaro si pone con le tante iniziative che organizza sul territorio. "Il diabete non può fermare i tuoi sogni!" , questo il titolo dell’incontro dello scorso 20 novembre nella Fondazione Banca Intesa San Paolo di Pesaro, un momento formativo e di condivisione per la collettività con la partecipazione di esperti sulle diverse tematiche affrontate. Un pomeriggio iniziato con la visione del film: "Team Novo Nordisk: Ride For Your L1fe", un documentario che rappresenta una battaglia contro i pregiudizi mostrando quello che è possibile fare nonostante si abbia una condizione cronica come il diabete. Poi hanno parlato dottori e professori ed ognuno di loro ha trattato un argomento, ad esempio l’importanza del muscolo nell’esercizio fisico nel diabete di tipo 1, la calibrazione dell’insulina e dei carboidrati durante un esercizio fisico per poi presentare un nuovo libro che a breve verrà pubblicato. Un altro punto toccato è il come la Regione Marche si sta occupando della questione diabete. A chiudere il dibattito sono intervenuti i due diabetologi di Pesaro che hanno esposto la situazione attuale nella città parlando di cosa si sta mettendo in atto e di cosa si è già fatto. Un’Associazione in crescita che si ripropone ancora invitando tutti al ‘Gran Galà di Natale’ a scopo benefico che si terrà venerdì prossimo, 15 dicembre alle 19:30 all’alberghiero Santa Marta.

"Un’occasione per inaugurare, con questa prima cena, la nuova struttura dell’istituto – spiega Paolo Muratori, presidente dell’Associazione – si è pensato ad un menù ricco con portate speciali, in più ad accompagnare la serata ci sarà anche musica dal vivo della ‘Maria Bianca Band’". Prezzo cena è 40 euro, prenotazione obbligatoria entro domani, 11 dicembre, al 370 1557524.

Ilenia Baldantoni