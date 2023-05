Ast, le nomine dei direttori generali Il commissario Gentili ai saluti

Gilberto Gentili, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria, ha già cominciato a fare il giro dei saluti. Malgrado sia tra i cinque profili "eccellenti" inseriti nell’elenco degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale, non sarà lui il manager che traghetterà il nuovo soggetto – nato dalla fusione tra Area Vasta e Azienda ospedaliera Marche Nord – verso il suo pieno compimento. L’ha già fatto sapere a chi di dovere e pur restando a disposizione per eventuali altri incarichi, ha ritenuto di dover fare un passo indietro rispetto alla costituzione della nuova realtà sanitaria in provincia.

Si tratta in effetti di un percorso particolarmente delicato: basti pensare che solo per mettere mano alla riorganizzazione dei profili amministrativi, eliminando sovrapposizioni e ruoli ridondanti, si stima un tempo di almeno 9 mesi. E poi ovviamente ci sarà da mettere mano alla parte sanitaria, quella che sta più a cuore al cittadino.

Per un incarico del genere è convinzione dell’attuale commissario straordinario che serva la garanzia di un impegno duraturo, stabile e definitivo che evidentemente non si sente di poter garantire. Considerando anche il fatto che nei prossimi anni ci saranno le elezioni amministrative a Fano, Pesaro, Urbino e poi le Regionali. Insomma, serviranno spalle larghe per ammortizzare gli immancabili sussulti politici. Intanto nella prossima riunione di giunta, lunedì prossimo, la Regione intende nominare i direttori generali delle 5 Ast.

ben.i.