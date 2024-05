Attesa per l’infiorata di Cagli. Uno spettacolo di colori e profumi Grande attesa per la Solennità del Corpus Domini a Cagli, con messa, processione eucaristica e novità come l'infiorata artistica e il gemellaggio con Longquan, Cina. Studenti cinesi realizzeranno opere d'arte per promuovere la pace.