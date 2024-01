Attorno alla natività un paese di 30 metri quadrati. A Monteguiduccio lo stupore è davvero di casa

Un vero è proprio spettacolo, così viene definito il Presepe più “maxi“ di sempre che raggiunge la dimensione di trenta metri quadrati, quest’anno in un formato più ricco del solito. Un’idea geniale in cui vengono sviluppate narrazioni riprese dalla Genesi del Vecchio Testamento e dalla vita di Gesù, nei Vangeli, con statuine e scene uniche, realizzate da un maestro ceramista palermitano.

Non possono mancare parti meccanizzate, temporizzate per animare scene che ritraggono la tempesta del diluvio universale o la Betlemme laboriosa, dall’alba al tramonto, in attesa del primo vagito di Gesù nella mangiatoia. Con titolo: “Il presepe di Gio“ si trova a Monteguiduccio di Montefelcino e quest’anno si ripropone ampliando, non soltanto l’altezza che si raddoppia, ma anche la possibilità di riservare una visita guidata, c’è tempo fino dopo Pasqua. Un presepe dedicato a Giorgia Righi, proprio lei, la scrittrice originaria di Petriano, che nonostante una malattia neurodegenerativa lavora come mental coach dopo essersi laureata in Scienze motorie diventando ufficiale di gara della Federazione nuoto. Inoltre ha scritto un’autobiografia, fa parte dei testimonial di Pesaro Capitale della cultura 2024 ed è protagonista del film uscito lo scorso novembre di Joseph Nenci “Ancora volano le farfalle“.

Altro obiettivo, raggiunto da poco, con una seconda laurea, questa volta in Psicologia Clinica e della Riabilitazione e quest’anno sarà, in esclusiva, tra i nomi possibili da votare per il concorso indetto dal Carlino per “incoronare“ il Cittadino dell’anno“, sezione Pesaro. "Il presepe è ispirato dal suo esempio di resilienza nonostante le difficoltà – dice Paola Righi, zia di Giorgia artefice del presepe insieme a Massimo Andreani e ad una schiera di talentuosi artigiani, volontari e artisti, attirati a Montefelcino dal realizzare una vera e propria opera d’arte – questo è un bellissimo progetto, un vero spettacolo dalla durata di un’ora che affascina sempre di più chiunque lo venga a visitare. Dal 16 dicembre ad ora la richiesta è tanta e per prenotare una visita basterà chiamare al 333 5294541, vi aspettiamo numerosi, la visita è ad accesso libero, gratuitamente".

Ilenia Baldantoni