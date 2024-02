Audio in tilt, la Biosfera fa cilecca. Festa rinviata per i 3700 in piazza. Oggi si ritenta, col placet del meteo

Muta. La Biosfera – la scultura multimediale, alta quattro metri e rivestita da due milioni di led – non ha emesso alcun suono e tantomeno la colonna sonora di quello che sarebbe dovuto essere lo spettacolo d’esordio del simbolo di Pesaro, Capitale della cultura 2024. Dopo mezzora di tentativi da parte dei tecnici per venire a capo del malfunzionamento che ha inibito l’impianto audio collegato alla Biosfera, il sindaco, Matteo Ricci, con tono avvilito, ha dato forfait, annullando l’inaugurazione per rimandarla di 24 ore: "Ci vediamo domani (cioè oggi) alle 18 – ha detto –. C’è stato un disguido, evidentemente non eravamo pronti. Abbiamo fatto tutte le prove, ma nel collegamento audio qualcosa non ha funzionato. Diciamo che avete visto un’anteprima. Ci vediamo domani per l’accensione ufficiale della Biosfera. Scusate ancora per l’inghippo che abbiamo avuto. Ci metto la faccia io: è una questione tecnica, ma è giusto che a metterci la faccia sia il sindaco. Domani il meteo non mette pioggia, sarà bel tempo".

Peccato. La delusione ha sciolto le fila di un pubblico arrivato a contare 3.700 presenti (secondo il conteggio ai varchi), nonostante la pioggia. Tanta è stata la capacità attrattiva della Biosfera. Alle 18, di ieri, in meno di mezzora, nonostante i capricci del meteo, infatti, Piazza del Popolo s’era riempita di persone, curiosissime e cariche di aspettativa. Fatti i saluti, riepilogate le caratteristiche dell’anno da capitale il sindaco Ricci con il vicesindaco Vimini, dal maxipalco in piazza, aveva dato il via all’evento.

"Lo spettacolo che vedrete stasera, emesso dalla Biosfera – ha spiegato Ricci – dura all’incirca 20 minuti e verrà replicato più volte durante la giornata". Per un quarto d’ora tutto è filato liscio: le luci della Piazza si sono spente e una quindicina di palle blu fosforescenti sono passate tra il pubblico che, di mano in mano, le ha consegnate alla cortina di volontari della Capitale 2024, riconoscibili grazie alla felpa d’ordinanza e il sorriso affettuoso, disposti a formare un cerchio sotto la Biosfera. Tra la cortina di volontari e il piedistallo della Biosfera era stato, poi, creato un corridoio circolare perché i danzatori, un gruppo del liceo coreutico Marconi, potessero accompagnare le proiezioni emesse dalla Biosfera. Insomma tutto era stato preparato per uno spettacolo suggestivo, tra realtà e virtuale. Tanto che quando la palla nel buio ha rischiarato la Piazza un sussulto di meraviglia è scappato anche dalla bocca degli adulti. L’audio non è mai partito e lì per lì nessuno c’ha fatto caso: la gente si è messa a commentare i video, spettacolari, riprodotti sulla superficie sferica, dando un nome ai luoghi ben noti: bello vedere Villa Caprile, il San Bartolo e altri monumenti della città a volo d’uccello. Dopo un po’ però l’incanto è crollato davanti all’impossibilità di far partire l’audio. Fine della festa. Istantaneo il messaggio apparso su tutti i profili social dell’amministrazione comunale che rilancia l’appuntamento per assistere all’accensione della Biosfera, ad oggi, ore 18, in Piazza del Popolo.

Solidea Vitali Rosati