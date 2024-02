Auguri Gioachino: gli eventi in suo onore

Per festeggiare il compleanno di Gioachino Rossini, non poteva mancare un fitto programma di iniziative dedicate al compositore. Per i turisti che si trovano oggi in città ma anche per tutti i pesaresi, sono tante le opportunità per passare una giornata all’insegna della cultura e della musica. Per l’occasione, infatti, Casa Rossini e il Museo Nazionale Rossini sono aperti gratuitamente per tutta la giornata. La casa natale del musicista si visita dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, mentre il Museo di Palazzo Montani Antaldi apre le sue porte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Proprio qui, alle 11, si tiene anche la conferenza stampa di presentazione dell’attività editoriale della Fondazione Rossini.

Dopo aver passato la giornata tra le vie del centro storico di Pesaro, alle ore 18, ci si potrà quindi spostare in viale dei Partigiani per l’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: alle 21, al Teatro Rossini, si tiene la Messa di Gloria di Gioachino Rossini, che già segna un tutto esaurito. Il concerto, organizzato dal Conservatorio Rossini e dal Rossini Opera Festival, celebra il compleanno del compositore pesarese e l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 del Conservatorio Rossini, istituzione fondata per volontà testamentaria del maestro. Per l’occasione il pubblico potrà ascoltare l’unica composizione sacra di rilievo degli anni napoletani di Rossini, nell’esecuzione dell’Orchestra e del coro del Conservatorio Rossini, diretti da Luca Ferrara, con Riccardo Lorenzetti maestro del coro. La compagine orchestrale e vocale, formata da oltre 140 elementi, sarà affiancata da cinque solisti del Rossini Opera Festival.