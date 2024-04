Autismo, il coraggio di un padre. Nasce la nuova associazione Philia

Nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile, al Caffé del Porto di Fano è stata presentata una nuova associazione di volontariato che si offre di aiutare più concretamente a portare benessere ai bambini e alle famiglie che vivono questa condizione, ovvero il disturbo dello spettro autistico. Si definisce infatti un "facilitatore" il fanese Michele Silvestroni, papà del 12enne Riccardo e presidente di Philia, la nuova associazione di supporto alle altre realtà già esistenti nel nostro territorio, come ad esempio Omphalos. Silvestroni è infatti anche il responsabile dell’Area Centro Italia della ben più nota impresa sociale "I bambini delle Fate". "Quando dalla vita ti viene donato l’autismo - ha spiegato Silvestroni - devi trovare un senso e una grande forza interiore. Perché quando ti arriva la notizia, è una sentenza: non è una malattia da cui si guarisce. E’ uno stato d’essere con cui convivere. Io ho provato a trasformarla in qualcosa di buono per gli altri. In questo percorso, mi ha aiutato tanto Franco, il papà del 30enne Andrea (i fondatori dei Bambini delle Fate, ndr). E ora anch’io voglio creare per altri un percorso che cambia la vita".

Dal 2017, infatti, Silvestroni ha abbandonato il suo lavoro per dedicarsi a quest’impresa nel sociale. "Ho portato le Marche ad essere la seconda regione dopo il Veneto nei progetti di inclusione - prosegue -, perché da genitore so quanto è disarmante per una famiglia non potersi permettere i costosi percorsi qualificati, che servono al benessere dei nostri figli. Ma sentivo di dover fare di più". Così è nato il progetto di Philia, assieme ad altri 6 soci fondatori "amici, pazzi come me". Philia si propone come strumento per tante associazioni per accedere a bandi e conoscere i nuovi strumenti tecnologici in aiuto all’autismo. "Abbiamo anche avviato una collaborazione con l’Università di Macerata". Un team di esperti lo affianca: psicologi, logopedisti, consulenti del lavoro e osteopati. Info 339 426 2171

Tiziana Petrelli