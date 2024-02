Auto avvolta dalle fiamme. Paura in viale della Vittoria Incendio in viale della Vittoria: una Golf grigia prende fuoco mentre era ferma al semaforo. Il conducente e i passanti riescono a contenere le fiamme con un estintore. I vigili del fuoco intervengono per mettere in sicurezza la zona. La causa dell'incendio sembra essere un malfunzionamento del motore.