Auto davanti alla porta Scatta la lite tra donne

Doppio intervento ieri delle Volanti per due liti. La più accesa quella in strada tra due donne, in cui una in sella alla bici con il bambino ha rischiato di essere colpita dall’auto dell’altra che faceva retromarcia.

Era l’ora di pranzo quando una 50enne ha chiamato la Questura, spaventata, raccontando quello che le era successo. Ha riferito che nel tornare a casa in sella alla sua bici e insieme con il suo bambino, si era ritrovata l’ingresso dell’abitazione ostruito da una macchina parcheggiata proprio sul passaggio. Il mezzo era così a poca distanza dalla casa, che la mamma ha cominciato a destreggiarsi tra il muro e la macchina per cercare di entrare. Ma a un tratto, ha sentito la donna al volante che urlava da dentro l’abitacolo intimandole di non graffiare l’auto. Richiesta a cui la mamma ha reagito arrabbiata.

Ne è nata una discussione. E secondo la versione della ciclista, la conducente avrebbe fatto retromarcia con il rischio di colpirla. La mamma ha così chiamato la Polizia. Ma nel frattempo l’auto si è allontanata. E lei è riuscita a dare solo qualche informazione sul mezzo.