Auto in fiamme a Canavaccio. Traffico bloccato e nessun ferito

Tanta paura ieri mattina per un’automobile in fiamme sulla via Canavaccio - Urbino. Illeso il conducente. L’auto, una Citroen Picasso, è stata notata attorno le 7,35 in fiamme sulla strada 73bis da alcuni automobilisti, appena dentro il territorio del comune di Urbino, al confine con quello di Fermignano.

L’autista del mezzo, un cittadino del territorio ma di origine straniera, si sarebbe accorto del fumo proveniente dalla parte anteriore e avrebbe fatto in tempo a scendere dall’automobile prima che questa prendesse fuoco. L’incendio che in pochi minuti ha lambito tutta la Picasso sarebbe partito proprio dalla batteria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale che si trovava nei pressi per le operazioni di viabilità scolastica. Effettuati i rilievi e constatato che l’uomo non aveva riportato traumi, la strada è stata liberata e la viabilità è stata celermente ristabilita.

fra. pier.