Autobus sbatte contro ramo. Paura per 75 passeggeri

Momenti di paura ieri mattina alle 7.30 tra i 75 passeggeri di un bus della linea rossa proveniene da Urbino. Nell’affrontare una curva per raggiungere la stazione di Pesaro, transitando in via del Risorgimento, il mezzo ha urtato un ramo. La conseguenza è stata drammatica: l’ampia finestra laterale si è spaccata provocando paura e apprensione. Subito dopo il pullman ha fatto scendere i passeggeri al capolinea per poi ritornare al deposito.

Stando alle ricostruzioni dei fatti da parte dell’azienda di trasporti, sembrerebbe che i blocchi in cemento che delimitano il cantiere del cavalcaferrovia abbiano ristretto la corsia lasciando lo spazio sufficiente al passaggio delle auto mentre per gli autobus la manovra sarebbe stata molto più complicata. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il responsabile di turno degli autisti, il quale ha poi avuto modo di confrontarsi con gli operai del cantiere. Ovviamente, l’incidente ha avuto conseguenze sul traffico: si sono create code interminabili arrivando fino a via Gramsci.

Spiegano alcuni autisti: "Abbiamo avuto dei rallentamenti nel nostro giro, facendo fare tardi a molte persone - commentano -. Sono stati circa venti i minuti che abbiamo impiegato per portare gli studenti a scuola o le persone a lavoro. Addirittura un ragazzo aveva la coincidenza con il treno e rischiava di perderlo. Queste cose non dovrebbero essere fatte in pieno orario di lavoro". Infatti, come racconta il responsabile di turno, era stato chiesto agli operai di iniziare i lavori dopo le 9.30, consapevoli del fatto che non ci sarebbe stato traffico a quell’ora. Nonostante l’intesa, però, i lavori sono cominciati alle 7, interrompendo quindi la corretta circolazione dei mezzi, sia per gli autobus, che non riuscivano a passare, sia per le macchine che gli stavano dietro: "Abbiamo risolto tutto nei tempi più brevi possibile - ha detto Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus - fortunatamente nessuno si è fatto male, anche perché i vetri sono doppi, quindi quello ad essersi rotto è stato solo il primo. Certo è che c’è stata un po’ di paura".

Ora, passando per via del Risorgimento, si può vedere il ramo incriminato leggermente scheggiato, con i jersey spostati di circa 60 centimetri rispetto all’originale linea blu che, a colpo d’occhio, non lasciava un grande spazio di manovra.

Ma altre file, pur senza incidenti, si sono avute ieri mattina lungo la Montelabbatese. Una ditta sta cambiando i new jersey laterali regolando il traffico a senso alternato. Le file alle 8 di ieri mattina erano di almeno 3 chilometri in ambo i sensi.

Alessio Zaffini