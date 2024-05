Avvicina una donna e le sfila la collana

Si è avvicinata con una scusa e, sfoderando il suo miglior "tocco di velluto" le ha sfilato la collana che aveva addosso senza farsi minimamente accorgere, per poi dileguarsi indisturbata. E’ la disavventura accaduta ieri ad una 78enne che si trovava in via Salandra. Una giovane di cui non è nota la nazionalità è riuscita a sfilarle il gioiello e a portarlo via: la donna si è accorta dell’accaduto quando era troppo tardi e ormai il suo collo era stato irrimediabilmente alleggerito del gioiello. Ha presentato subito denuncia alla polizia che, in base alla descrizione fornita dalla donna che ha subito il furto con destrezza, cercherà di individuare la responsabile e recuperare il monile rubato. a.m.