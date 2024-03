Avvocati pesaresi a Roma per la protesta

Avvocati penalisti in piazza dei Santi Apostoli oggi a Roma per protestare contro il sistema carcerario e l’emergenza suicidi. Anche il Direttivo della Camera Penale di Pesaro parteciperà in rappresentanza dei penalisti pesaresi per chiedere un miglioramento delle condizioni attuali dei detenuti nelle carceri, che registrano un suicidio ogni tre giorni (25 dall’inizio dell’anno). "Non meno importante - si legge nella nota – è il problema del sovraffollamento carcerario (si registrano 400 nuovi detenuti ogni mese), disagio che affligge anche il carcere di Pesaro. Il Direttivo manifesta per richiedere concessioni per liberazioni speciali anticipate e operazioni di depenalizzazione, così come pure un prudente utilizzo della misura della custodia cautelare in carcere rispettando il principio della presunzione di innocenza e del minor sacrificio possibile per la libertà personale".