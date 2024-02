Avvocato alla sbarra. La convivente lo lascia e trova nuovo compagno. Lui perseguita tutti e due

L’accusa è chiara: stalking nei confronti del nuovo compagno della sua ex. L’imputato è un avvocato di Ancona, sui 50 anni, il perseguitato è un 45enne di Pesaro che ha avuto il torto di avere da 2 anni (e di continuare tuttora) una relazione sentimentale con la donna che era stata la compagna dell’avvocato. Quest’ultimo, secondo la procura della Repubblica di Pesaro, non si è rassegnato alla fine della relazione iniziando a perseguitare la donna (c’è un procedimento in corso ad Ancona ora in fase di udienza preliminare) per poi allargare le sue attenzioni anche verso il nuovo compagno della donna con pedinamenti, messaggi, minacce, telefonate ed intimidazioni. Fino al punto da indurlo a presentare denuncia per stalking. La procura, dopo aver visionato i vari elementi di prova tra cui i messaggini, le telefonate, le testimonianze sui pedinamenti, ha chiuso le indagini portando a processo il legale, di cui non facciamo il nome per evitare che la ex compagna, possa essere riconoscibile.

Il giudice Andrea Piersantelli ha ammesso ieri gli elementi di prove oltre alla costituzione di parte civile (con l’avvocatessa Mara Roccisano di Pesaro) da parte del nuovo compagno dell’ex moglie dell’imputato. Da quanto si è appreso, in fase di indagine preliminare, l’avvocato anconetano ha negato qualunque tipo di accusa spiegando di non aver mai seguito o minacciato qualcuno.

Il processo è stato rinviato al 27 maggio prossimo per ascoltare una serie di testimoni. Dovranno dire ciò che sanno dell’atteggiamento dell’imputato nei confronti della ex e del suo nuovo compagno.

ro.da.