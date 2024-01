Bambini stregati dalla Befana. Scende planando sulla piazza

Ombrello sotto braccio e sguardo puntato al cielo, così ieri, in tantissimi grandi e piccini hanno riempito la piazza in attesa dell’amatissima Befana. Davvero nulla può fermarla e puntualissima alle 17, con una discesa di ben 22 metri sulla piazza di Pesaro, è finalmente atterrata tra le braccia dei suoi ‘fan’.

Una bella giornata di festa, ieri, per concludere il lungo periofo natalizio, tra dolciumi, canti e balli a volontà in piú tante sono state le sorprese.

"Oggi è la festa dei bambini e noi come Unicef non potevamo mancare – spiega Giuseppe Diamantini, rappresentante del Consiglio direttivo Unicef – per accogliere i bambini abbiamo organizzato un laboratorio creativo in cui tutti costruiranno la propria Pigotta Befana con stoffe, carta, fili e tanto altro. Unicef – ha aggiunto poi Diamantini – si batte da sempre per i diritti di tutti i bambini e vorremmo portare questo messaggio anche in una giornata di festa come questa".

Bolle di sapone giganti, calze per tutti, il gioco dei quattro camini con Pesaro Village ma soprattutto tantissimi in fila alla scoperta dell’Autopompa dei Vigili del Fuoco.

La cultura della sicurezza, questo il tema fondamentale che vorremmo trasmettere ai bambini – dice Marco Giorgiano, vicedirigente Vigili del Fuoco - il nostro obiettivo è portare a conoscenza di tutti, partendo dai più piccoli, i vari rischi sia quelli minori, per esempio domestici, ma anche quelli più importanti, questa è la nostra missione".

Non poteva mancare un pizzico di poesia nel magico pomeriggio che ha visto salire sul palco Carlo Pagnini con i suoi 95 anni pronto a trasportare Pesaro tra le righe del suo ricordo intitolato ‘La Befena d’adess’. Tre, due, uno, si parte con il gioco dei quattro camini che ha coinvolto i giovani protagonisti in una ‘sfida’ sfrenata per riempire la preziosa calza che la vecchina ha donato ad ognuno.

Sul grande palco alla fine anche un caloroso saluto a tutta la piazza dal vicesindaco Daniele Vimini, dai consigliere regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri.

Ilenia Baldantoni