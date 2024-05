Banche del tempo: il raduno

L’Associazione Banca del Tempo Pantano-Miralfiore, presieduta da Delfina Maffei, ospita la XVII assemblea annuale dell’Associazione nazionale delle Banche del Tempo che si tiene oggi dalle 10 alle 17,30 all’hotel Des Bains – sala delle Sfingi – in viale Trieste 221. "Si tratta di un appuntamento annuale – ricorda Delfina Maffei – che l’Associazione nazionale di volta in volta svolge in località differenti, e che Pesaro ospita per il secondo anno consecutivo. Saranno presenti numerose banche del tempo provenienti da tutto il territorio nazionale tra cui Torino, Bolzano, Vercelli, Milano, Gallarate, Udine, Roma, Catania, che soggiorneranno in città per qualche giorno".

l. d.